Рашисты искали военную базу. Лидер Десны раскрыл правду о трагедии Чернигова

Российские фашисты полностью уничтожили стадион Десны / Фото: Коллаж: Сегодня

Более месяца Чернигов находился под постоянными обстрелами российско-фашистских войск. В городе практически не осталось неповрежденных зданий. Большой урон оккупанты нанесли и спортивных объектам города.

От бомбардировок пострадал стадион имени Юрия Гагарина, на котором проводила свои матчи Десна. Экс-футболист Десны Андрей Домбровский рассказал, что натворили российские захватчики в Чернигове.

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"Чернигов – это город, в котором я проживал со своей семьей на протяжении последних трех лет. Без преувеличения могу сказать, что он стал для нас родным. Чернигов был очень уютным, комфортным для проживания, тихим и спокойный. То, что сейчас с ним происходит – это большая беда. Грустно от того, что люди сейчас находятся там без электричества и воды, выживают. Город просто бомбят. Разбомбили стадион имени Юрий Гагарина, на котором Десна принимала своих соперников. Туда каждый день приходили люди, чтобы отдохнуть и порадоваться игре команды.

Российские нацисты полностью разрушили стадион черниговской Десны / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Сейчас просто русские фашисты нашли там для себя какую-то "военную базу" и выпустили по стадиону пять-шесть ракет. Я не могу поверить в то, что произошло. Уверен в том, что когда все закончится, что Чернигов быстро отстроят, и этот город будет сиять и станет одной из достопримечательностей будущей Украины", – сказал Домбровский в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, впервые стадион им. Ю. Гагарина пострадал от обстрелов еще 6 марта. Оккупанты не пожалели комплекс, названный в честь их легендарного космонавта. После чего еще неоднократно наносили удары по футбольной арене.

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Отметим, что после начала военной агрессии РФ против Украины Андрей Домбровский покинул Десну и перешел в польскую Термалику.