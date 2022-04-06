Рашисти шукали військову базу. Лідер Десни розкрив правду про трагедію Чернігова

Російські фашисти повністю знищили стадіон Десни / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад місяць Чернігів перебував під постійним обстрілом російсько-фашистських військ. У місті практично не залишилося неушкоджених будівель. Великих збитків окупанти завдали і спортивним об'єктам міста.

Від бомбардувань постраждав стадіон імені Юрія Гагаріна, на якому проводила свої матчі Десна. Ексфутболіст Десни Андрій Домбровський розповів, що наробили російські загарбники у Чернігові.

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"Чернігів – це місто, в якому я проживав зі своєю сім'єю протягом останніх трьох років. Без перебільшення можу сказати, що воно стало для нас рідним. Чернігів був дуже затишним, комфортним для проживання, тихим та спокійним. Те, що зараз з ним відбувається – це велике лихо. Сумно від того, що люди зараз перебувають там без електрики та води, виживають. Місто просто бомбардують. Розбомбили стадіон імені Юрія Гагаріна, на якому Десна приймала своїх суперників. Туди щодня приходили люди, щоб відпочити та порадіти грі команди.

Російські нацисти повністю зруйнували стадіон чернігівської Десни / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Зараз просто російські фашисти знайшли там собі якусь "військову базу" і випустили по стадіону п'ять-шість ракет. Я не можу повірити в те, що сталося. Впевнений у тому, що коли все закінчиться, Чернігів швидко відбудують, і цей місто сяятиме і стане однією з визначних пам'яток майбутньої України", – сказав Домбровський у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, вперше стадіон ім. Ю. Гагаріна постраждав від обстрілу ще 6 березня. Окупанти не пожаліли комплекс, названий на честь їхнього легендарного космонавта. Після чого ще неодноразово завдавали ударів по футбольній арені.

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Зазначимо, що після початку військової агресії РФ проти України Андрій Домбровський залишив Десну та перейшов до польської Термаліки.