Ракицкий установил уникальное достижение. Но Евро-2020 посмотрит по ТВ

Украинский защитник за последние 11 лет выиграл 11 чемпионских титулов с двумя разными командами – восемь раз побеждал с Шахтером и три раза с Зенитом

Ярослав Ракицкий / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

Зенит досрочно стал чемпионом России. Вместе с питерским клубом золотую медаль получил украинский защитник команды Ярослав Ракицкий.

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Таким образом, Ракицкий за 11 лет выиграл уже 11-й титул чемпиона страны.

Выступая за Шахтер, Ярослав восемь раз завоевывал золотую медаль украинской Премьер-Лиги – в сезонах 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18 и 2018/19. В последнем сезоне украинец стал чемпионом и с Шахтером, и с "Зенитом".

В Петербург Ракицкий переехал зимой 2019-го и теперь стал трехкратным победителем РПЛ (2018/19, 2019/20, 2020/21).

Ранее мы писали, что Ракицкий вернулся из Питера в Украину, чтобы играть в футбол в Киеве.

Напомним, что после переезда Ракицкого в Россию Андрей Шевченко перестал приглашать его в сборную Украины. Не попал он и в состав команды, которая будет готовиться к Евро-2020.