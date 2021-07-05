Пять вопросов Шевченко: почему сборная на самом деле провалила Евро-2020

Украина дошла до четвертьфинала Евро-2020, но игра команды Андрея Шевченко на полях Европы оставила много вопросов. Ответить на них сможет только сам коуч сине-желтых

К Шеве накопились вопросы / Фото: Reuters

Сборная Украины покинула Евро-2020 после разгромного поражения от Англии со счетом 0:4. Безвольное поражение обнажило проблемы команды Андрея Шевченко, о которых молчали, пока команда давала результат. У нас накопилось пять вопросов в коучу сине-желтых.

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1. Физика

Специально под сборную Украины был скомкан финиш Премьер-лиги, якобы во благо подготовки национальной команды. Шевченко получил в свое расположение игроков на три недели раньше, чем другие тренеры. Так что они делали на сборах? Не загнал ли их Шевченко? Благо, хоть в этот раз не поехали с женами на моря, как это было в 2016-м.

2. Замены

Одной из главных тем для разговора после поражения от Англии стала попытка Шевченко выпустить на поле Судакова, Довбика и Тымчика на 90-й минуте встречи. А ведь уже на 70-й было все понятно, почему не дать молодым игрокам больше времени? Да и на протяжении всего турнира возникали вопросы к заменам.

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3. Качество игры

По большему счету, Украина на Евро-2020 провела качественно лишь один тайм с Северной Македонией. В других поединках рисунок игры проявлялся эпизодами. Чем занимались ассистенты Шевы, почему мы так плохо готовились под определенного соперника? Яркий пример: три гола Англии были забиты головой – главным оружием британцев.

4. Состав

Шевченко взял на Евро молодых Судакова, Довбика, Тымчика, но такое ощущение, что совсем на них не рассчитывал. Если бы не жуткая травма Беседина, мы бы и не узнали, какой из Довбика герой. Зубков вылетел в первом матче и у нас не оказалось другого игрока на левый фланг, ведь Цыганков только восстановился от травмы и так и не набрал форму. По этой причине на фланг пришлось запихивать главного плеймейкера сборной Малиновского. Но об этом ниже.

5. Малиновский

Лидер и самый дорогой футболист сборной Украины полностью провалил Евро-2020. И здесь вопрос – это сам Руслан продемонстрировал такой слабый уровень, или тренерский штаб не нашел ему места на поле? О чем думал Шева, когда ставил Малиновского на фланг? Мало того, что никакой пользы он не принес, так еще и в центре поля наша команда теряла разыгрывающего. Возможно, и травма проявилась из-за совсем другой специфики игры на той позиции.