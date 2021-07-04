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Шева, это было комично! Тренера сборной Украины высмеял его бывший партнер

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
4 июля, 19:36
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Экс-полузащитник "сине-желтых" Евгений Левченко заявил, что троицу Довбик -Тымчик – Судаков стоило выпускать еще на 50-й минуте, а не тянуть до финального свистка
Андрей Шевченко и Евгений Левченко
Андрей Шевченко и Евгений Левченко / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжает получать критику за замены, которые он не сделал в четвертьфинальном матче Евро-2020 против Англии, проигранном 0:4.

"Откровенно говоря, конечно же, после 50-й минуты, после 0:3 нужно было выпускать Довбика, Тымчика, Судакова. И если бы мы пропустили еще 3 мяча, не страшно. А так ребята бы получили колоссальный опыт и веру в то, что они важны для сборной. Комична попытка замены на 89-й минуте", – написал у себя в Twitter бывший партнер Шевченко по сборной Украины Евгений Левченко

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Напомним, главный арбитр матча 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия 0:4 Феликс Брых не стал добавлять время ко второму тайму. Немецкий рефери дал финальный свисток сразу после истечения 90 минут.

Из-за этого украинцы не смогли сделать тройную замену. Андрей Шевченко не успел выпустить на поле Александра Тымчика, Артема Довбика и Георгия Судакова, которые стояли у бровки в ожидании выхода на газон. Для Тымчика и Судакова это мог быть дебют на Евро.

"С одной стороны, я рад достижению сборной Украины, с другой – понимаю, что никаких существенных изменений теперь в футбольной Украине не будет. А Украине нужна полная перезагрузка на всех уровнях, начиная от детского футбола и заканчивая судьями. Вопрос лишь в том, кому это надо?" – отметил также после вылета "сине-желтых" с Евро-2020 Евгений Левченко

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