1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Пять лет без кошек! Суд вынес приговор игроку сборной Франции

Андрей Трофимов
1 июня, 15:43
Курт Зума год будет трудиться на общественных работах и не сможет заводить кошек еще пять лет, все из-за видео, которое снял его брат

Зуме запрещено держать кошек / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Суд вынес приговор защитнику лондонского Вест Хэма Курту Зуме, который избил свою бенгальскую кошку. 27-летнего французского футболиста приговорили к 12 месяцам общественных работ и запретили заводить кошек в ближайшие пять лет.

Курт Зума покидает суд / Фото: REUTERS

Реклама

Напомним, зимой в соцсетях появилось видео, как Курт бьет свою кошку. Инцидент заснял брат футболиста Йоан.

Кроме того, Вест Хэм оштрафовал Зуму на 280 тысяч евро. А еще футболист лишился крупной спонсорской сделки с немецким экипировщиком и не был вызван в сборную Франции.

Реклама

Курт Зума отделался штрафом, но главные проблемы могут быть впереди / Фото: REUTERS

Ранее венесуэльский клуб выгнал двух футболистов за издевательство над котом.

А актриса Кейли Куоко, известная по популярному сериалу "Теория большого взрыва", заявила о своем намерении купить лошадь, которая подверглась насилию на Олимпиаде в Токио.