Звезда сериала "Теория большого взрыва" купит лошадь, которую били на Олимпиаде

Известная актриса Кейли Куоко намерена выкупить лошадь, которую била немецкая пятиборка Анника Шлой во время выступления на Олимпийских играх

Куоко готова купить олимпийскую лощадь

Актриса Кейли Куоко, известная по популярному сериалу "Теория большого взрыва", заявила о своем намерении купить лошадь, которая подверглась насилию на Олимпиаде в Токио.

"Мой долг – прокомментировать этот позор. Это не олимпийский конкур. Это ужасное, оскорбительное представление вида спорта. Команде должно быть стыдно. Вы и ваша команда не заставили свою страну гордиться собой. Вы выставили себя в ужасном свете. Эта наездница и тренер – просто позор. Я куплю эту лошадь и покажу ей жизнь, которую она заслуживает. Назовите свою цену", – приводит Metro слова Куоко.

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Речь идет о лошади, на которой выступала немка Анника Шлой в пятиборье. По словам очевидцев, тренер спортсменки, Ким Райснер ударила лошадь за то, что та отказалась подчиняться Шлой во время соревнований.

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Напомним, что на недавних Играх в Токио 14-летняя лошадь Jet Set 22-летнего швейцарского жокея Робина Годеля получила травму при прохождении барьера в лесополосе в рамках командного троеборья.

Ей оказали экстренную ветеринарную помощь на трассе, животное в специальной машине скорой помощи перевезли в клинику, но травмы были несовместимы с жизнью.

С согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь.Из-за смерти! Конный спорт грозят убрать из Олимпиады.