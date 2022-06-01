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П'ять років без кішок! Суд виніс вирок гравцеві збірної Франції

Андрій Трофімов
1 червня, 15:43
Курт Зума рік працюватиме на громадських роботах і не зможе заводити кішок ще п'ять років, все через відео, яке зняв його брат

Зумі заборонено тримати котів / Фото: Колаж: Сьогодні

Суд ухвалив вирок захиснику лондонського Вест Гема Курту Зумі, який побив свою бенгальську кішку. 27-річного французького футболіста засудили до 12 місяців громадських робіт та заборонили заводити кішок у найближчі п'ять років.

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Нагадаємо, взимку у соцмережах з'явилося відео, як Курт б'є свою кішку. Інцидент зняв брат футболіста Йоан.

Крім того, Вест Гем оштрафував Зуму на 280 тисяч євро. А ще футболіст втратив велику спонсорську угоду з німецьким екіпірувальником і не був викликаний до збірної Франції.

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