П'ять років без кішок! Суд виніс вирок гравцеві збірної Франції

Зумі заборонено тримати котів / Фото: Колаж: Сьогодні

Суд ухвалив вирок захиснику лондонського Вест Гема Курту Зумі, який побив свою бенгальську кішку. 27-річного французького футболіста засудили до 12 місяців громадських робіт та заборонили заводити кішок у найближчі п'ять років.

Курт Зума залишає суд

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Нагадаємо, взимку у соцмережах з'явилося відео, як Курт б'є свою кішку. Інцидент зняв брат футболіста Йоан.

Крім того, Вест Гем оштрафував Зуму на 280 тисяч євро. А ще футболіст втратив велику спонсорську угоду з німецьким екіпірувальником і не був викликаний до збірної Франції.

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Раніше венесуельський клуб вигнав двох футболістів за знущання з кота.

А актриса Кейлі Куоко, відома за популярним серіалом "Теорія великого вибуху", заявила про свій намір купити коня, який зазнав насильства на Олімпіаді у Токіо.