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Пять дней в плену. Оккупанты отпустили украинскую рефери из Новой Каховки

Сергей Шаховец
14 мая, 13:52
Арбитра УАФ Ирину Петрову освободили после похищения пьяными лицами с георгиевскими лентами

Ирина Петрова принимала участие в проукраинских акциях / Фото: Коллаж: Сегодня

В пятницу, 13 мая, Ирина Петрова вернулась домой. Об этом сообщает пресс-служба Каховской городской территориальной громады.

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Еще 9 мая группа пьяных мужчин в гражданской одежде и с георгиевскими лентами принудительно забрали Петрову в отделение полиции. Там ее продержали в течении пяти дней.

Напомним, Ирина Петрова не боялась выходить на проукраинские акции во временно оккупированной российскими захватчиками Новой Каховке.

Ирина Петрова / Фото: Facebook

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Рефери отказалась сотрудничать от сотрудничества с оккупантами и не пожелала судить футбольный турнир организованный в ее городе.

Отметим, Петрова работала ассистенткой главного судьи на матчах мужского и женского футбольных чемпионатов Украины, а также занималась тренерской работой.

Ранее мы сообщали, что эк-вратарь киевского Динамо Святослав Сирота получил ранение на передовой. Воспитанник столичного попал под артобстрел российских захватчиков в Луганской области.

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Святослав Сирота пошел добровольцем на войну / Фото: Коллаж: Сегодня