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П'ять днів у полоні. Окупанти відпустили українську рефері з Нової Каховки

Сергій Шаховець
14 травня, 13:52
Арбітра УАФ Ірину Петрову звільнили після викрадення п'яними особами з георгіївськими стрічками

Ірина Петрова брала участь у проукраїнських акціях / Фото: Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 13 травня, Ірина Петрова повернулася додому. Про це повідомляє прес-служба Каховської міської територіальної громади.

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Ще 9 травня група п'яних чоловіків у цивільному одязі та з георгіївськими стрічками примусово забрали Петрову у відділок поліції. Там її протримали протягом п'яти днів.

Нагадаємо, Ірина Петрова не боялася виходити на проукраїнські акції у тимчасово окупованій російськими загарбниками Нової Каховки.

Ірина Петрова

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Рефері відмовилася співпрацювати від співпраці з окупантами та не захотіла судити футбольний турнір організований у її місті.

Зазначимо, Петрова працювала асистенткою головного судді на матчах чоловічого та жіночого футбольних чемпіонатів України, а також займалася тренерською роботою.

Раніше ми повідомляли, що екс-воротар київського Динамо Святослав Сирота отримав поранення на передовій. Вихованець столичного потрапив під артобстріл російських загарбників у Луганській області.

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Святослав Сирота пошел добровольцем на войну / Фото: Колаж: Сьогодні