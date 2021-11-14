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Пьяный футболист убил ребенка: подозревают чемпиона Европы

Андрей Трофимов
14 ноября, 20:43
26-летний нидерландский футболист Рай Влут задержан после ДТП с его участием, жертвой которого стал 4-летний мальчик

Рай Влут / Фото: Instagram

У полузащитника нидерландского Хераклеса Рая Влута, чемпиона Европы-2012 среди 17-летних, возникли проблемы с законом. Рай может надолго угодить за решетку.

Как сообщает De Telegraaf, 26-летний футболист стал участником ДТП в ночь с субботы на воскресенье. Автомобиль, в котором находились Влут и 27-летний мужчина, столкнулся с машиной, в которой ехали мужчина, женщина и двое детей.

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В результате аварии 4-летний мальчик получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице.

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Полиция подозревает, что Влут и его спутник находились под воздействием алкоголя. Они задержаны с целью предоставления показаний и находятся под стражей. Правда, кто из них был за рулем, пока не сообщается.

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Между тем руководство Хераклеса уже принесло свои соболезнования семье погибшего ребенка.

Ранее мы писали, что белорусский тяжелоатлет погиб в автокатастрофе в Германии. Алексею Мжачику было 25 лет.