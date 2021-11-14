14 листопада 16:00
Хорватія 1
Росія 0
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

П'яний футболіст убив дитину: підозрюють чемпіона Європи

Андрій Трофімов
14 листопада, 20:43
26-річного нідерландського футболіста Рая Влута затримано після ДТП за його участю, жертвою якої став 4-річний хлопчик

Рай Влут / Фото: Instagram

У півзахисника нідерландського Гераклеса Рая Влута, чемпіона Європи-2012 серед 17-річних, виникли проблеми із законом. Рай може надовго потрапити за ґрати.

Як повідомляє De Telegraaf, 26-річний футболіст став учасником ДТП у ніч із суботи на неділю. Автомобіль, у якому перебували Влут та 27-річний чоловік, зіткнувся з машиною, в якій їхали чоловік, жінка та двоє дітей.

Реклама

Внаслідок аварії 4-річний хлопчик отримав серйозні травми, від яких помер у лікарні.

Реклама

Поліція підозрює, що Влут та його супутник були під впливом алкоголю. Вони затримані з метою надання свідчень та перебувають під вартою. Щоправда, хто з них був за кермом, поки що не повідомляється.

Реклама

Тим часом керівництво Гераклеса вже принесло свої співчуття сім'ї загиблої дитини.

Раніше ми писали, що білоруський важкоатлет загинув в автокатастрофі в Німеччині. Олексію Мжачику було 25 років.