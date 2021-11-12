11 ноября 19:30
Украина 1
Болгария 1
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
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Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
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Севилья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зенит --
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Челси --
Ювентус --
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Аякс --
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Интер --
Шахтер --
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Лейпциг --
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Пузырь не спас от коронавируса. Спортсмены заразились в олимпийском Китае

Андрей Трофимов
12 ноября, 13:47
Два саночника из России сдали положительный тест на COVID-19, они приехали на предолимпийские соревнования

Игры в Пекине начнутся 4 февраля / Фото: REUTERS

Российский саночник Роман Репилов сдал положительный тест на коронавирус во время подготовки к первому этапу Кубка мира, который 20-21 ноября пройдет в Яньцине. Ранее там едва не погиб польский саночник.

А потом стало известно о заражении COVID-19 Павла Репилова – брата Романа, сообщает Чемпионат.

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25-летний Роман Репилов является трехкратным чемпионом мира и пятикратным призером чемпионатов Европы по санному спорту.

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Яньцин – холмистый район в 75 километрах к северо-западу от центра Пекина. Он изобилует термальными источниками, национальными парками и лыжными курортами. Здесь находится Бадалин – самый посещаемый отрезок Великой Китайской стены. Спортивные объекты Яньцина примут олимпийские соревнования по горнолыжному спорту, бобслею, скелетону и санному спорту.

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Ранее мы писали, что олимпийцев в Китае загонят в "пузырь"! Власти приготовили строгие правила для участников зимней Олимпиады, которая начнется 4 февраля. По таким же правилам живут атлеты, которые приезжают на предолимпийские соревнования.