Бульбашка не врятувала від коронавірусу. Спортсмени заразилися в олімпійському Китаї

Ігри в Пекіні розпочнуться 4 лютого / Фото: REUTERS

Російський саночник Роман Репілов здав позитивний тест на коронавірус під час підготовки до першого етапу Кубка світу, який 20-21 листопада пройде в Яньціні. Раніше там ледь не загинув польський саночник.

А потім стало відомо про зараження COVID-19 Павла Репілова – брата Романа, повідомляє Чемпіонат.

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25-річний Роман Репілов є триразовим чемпіоном світу та п'ятиразовим призером чемпіонатів Європи з санного спорту.

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Яньцин – горбистий район за 75 кілометрів на північний захід від центру Пекіна. Він рясніє термальними джерелами, національними парками та лижними курортами. Тут знаходиться Бадалін – найвідвідуваніший відрізок Великої Китайської стіни. Спортивні об'єкти Яньцина приймуть олімпійські змагання з гірськолижного спорту, бобслею, скелетону та санного спорту.

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Раніше ми писали, що олімпійців у Китаї заженуть у "бульбашку"! Влада приготувала суворі правила для учасників зимової Олімпіади, яка розпочнеться 4 лютого. За такими ж правилами мешкають атлети, які приїжджають на передолімпійські змагання.