11 листопада 19:30
Україна 1
Болгарія 1
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
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Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Барселона --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
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Челсі --
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Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
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Лейпциг --
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Бульбашка не врятувала від коронавірусу. Спортсмени заразилися в олімпійському Китаї

Андрій Трофімов
12 листопада, 13:47
Два саночники з Росії здали позитивний тест на COVID-19, вони приїхали на передолімпійські змагання

Ігри в Пекіні розпочнуться 4 лютого / Фото: REUTERS

Російський саночник Роман Репілов здав позитивний тест на коронавірус під час підготовки до першого етапу Кубка світу, який 20-21 листопада пройде в Яньціні. Раніше там ледь не загинув польський саночник.

А потім стало відомо про зараження COVID-19 Павла Репілова – брата Романа, повідомляє Чемпіонат.

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25-річний Роман Репілов є триразовим чемпіоном світу та п'ятиразовим призером чемпіонатів Європи з санного спорту.

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Яньцин – горбистий район за 75 кілометрів на північний захід від центру Пекіна. Він рясніє термальними джерелами, національними парками та лижними курортами. Тут знаходиться Бадалін – найвідвідуваніший відрізок Великої Китайської стіни. Спортивні об'єкти Яньцина приймуть олімпійські змагання з гірськолижного спорту, бобслею, скелетону та санного спорту.

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Раніше ми писали, що олімпійців у Китаї заженуть у "бульбашку"! Влада приготувала суворі правила для учасників зимової Олімпіади, яка розпочнеться 4 лютого. За такими ж правилами мешкають атлети, які приїжджають на передолімпійські змагання.