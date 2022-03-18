Путинские пропагандисты не показали флаги Украины в Лондоне во время феерии Ярмоленко (видео)

Парень с хот-догом заменял россиянам украинский флаг

Вчера в Лиге Европы состоялись ответные матчи 1/8 финала. В одном из них героем стал украинец Андрей Ярмоленко, который помог Вест Хэму пройти Севилью.

Украинец появился на поле на 88-й минуте и отыграл весь экстратайм (основное время двух поединков завершилось победой хозяев со счетом 1:0). На 112-й минуте Андрей первым среагировал на добивании, подловив кипера Севильи на неудачном отбивании мяча.

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Ярмоленко массово поддерживали на стадионе, вывешивали украинские флаги в знак солидарности с нашей страной во время агрессии России. Правда, в самой РФ этого не увидели, ведь флаг Украины действует на зомби, как красная тряпка на быка.

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Официальный транслятор еврокубков в России "Матч-ТВ" не показал зрителям кадры с символикой Украины на Олимпийском стадионе в Лондоне, заменив видеоряд на посторонние кадры. Фишкой такой пропаганды стал парень, который ест хот-дог, – кадр спешно выводили в эфир, как только на экране появлялся сине-желтый флаг.

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Напомним, что с 24 февраля армия Путина ведет войну против Украины. Под видом "спецоперации" фашисты обстреливают наши города и уничтожают мирное население, в том числе детей.

Отметим, что в 1/4 финала Вест Хэм Андрея Ярмоленко сразится с Лионом. Также на этой стадии сыграет Аталанта Руслана Малиновского. Бергамаски будут противостоять Лейпцигу.