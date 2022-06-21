Пусть приедет, башку ему оторву! Уроженец России угрожает экс-игроку сборной Украины

Александр Алиев жестко прошелся по Ивану Ордецу

Война России против нашей страны объединила футболистов вокруг помощи стране. При этом, есть и такие горе-спортсмены, которые решили засунуть язык поглубже и оставаться "вне политики".

Самым ярким примером можно назвать рекордсмена сборной Украины по количеству матчей Анатолия Тимощука. Его примеру решил последовать и футболист московского Динамо Иван Ордец.

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Недавно защитник еще и попал в скандал, весело отрываясь на корпоративе во время войны. Эта ситуация вызвала гнев у его бывшего партнера по сборной Украины Александра Алиева.

"Приедет сюда – башку ему оторву, сразу говорю. Ордецу – сразу же. Думаю, не один только я хочу, многие хотят. И Андрюха Богданов хочет. Когда заканчивается сезон в России, этот чудак сидит и веселится на корпоративах. Что же ты, падло, сюда не приехал? Ты же за страну играл, а теперь сидишь в Москве и веселишься, когда наши люди гибнут. Когда в твоей Волновахе, где ты родился, города нет. Его просто смяли! А он сидит и веселится, радуется, конец сезона у него..

Говорю сразу. Пусть приедет, я башку оторву ему сразу же, уроду этому. Думает только о деньгах. Ты что, не заработал в Шахтере и Динамо Москва? Да ты помогай людям здесь, в Буче, в Ирпене, в Волновахе".

Напомним, что с начала войны уроженец Хабаровска Алиев вступил в ряды теробороны и пошел защищать свою новую Родину с оружием в руках. Ранее экс-игрок Динамо жестко прошелся и по Тимощуку.