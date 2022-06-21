Хай приїде, голову йому відірву! Уродженець Росії погрожує ексгравцеві збірної України

Олександр Алієв жорстко пройшовся по Івану Ордецю

Війна Росії проти нашої країни поєднала футболістів навколо допомоги країні. При цьому є й такі горе-спортсмени, які вирішили засунути язик глибше і залишатися "поза політикою".

Найяскравішим прикладом можна назвати рекордсмена збірної України за кількістю матчів Анатолія Тимощука. Його приклад вирішив наслідувати і футболіст московського Динамо Іван Ордець.

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Нещодавно захисник ще й потрапив у скандал, весело відриваючись на корпоративі під час війни. Ця ситуація викликала гнів у його колишнього партнера зі збірної України Олександра Алієва.

"Приїде сюди – голову йому відірву, відразу кажу. Ордецю – відразу ж. Думаю, не один тільки я хочу, багато хто хоче. І Андрюха Богданов хоче. Коли закінчується сезон у Росії, цей дивак сидить і веселиться на корпоративах. Що ж ти, падло, сюди не приїхав? Ти ж за країну грав, а тепер сидиш у Москві та веселишся, коли наші люди гинуть. Коли у твоїй Волновасі, де ти народився, міста нема. Його просто зім'яли! А він сидить і веселиться, радіє, кінець сезону в нього.

Кажу одразу. Нехай приїде, я голову відірву йому одразу, виродку цьому. Думає лише про гроші. Ти що, не заробив у Шахтарі та Динамо Москва? Та ти допомагай людям тут, у Бучі, в Ірпені, у Волновасі".

Нагадаємо, що з початку війни уродженець Хабаровська Алієв вступив до лав тероборони та пішов захищати свою нову Батьківщину зі зброєю в руках. Раніше ексгравець Динамо жорстко пройшовся і по Тимощуку.