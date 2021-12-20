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Пусть попробует повторить достижение Реброва. Российский тренер возглавил Ференцварош

Любомир Луканюк
20 декабря, 15:38
Станислав Черчесов возглавил клуб из Будапешта. Ранее там работал Сергей Ребров, который трижды подряд выигрывал чемпионат Венгрии

Станислав Черчесов уже в Венгрии

Сегодня бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил Ференцварош. Венгерский клуб не разглашает условий контракта с 58-летним специалистом.

Это не первый опыт работы Черчесова за рубежом. Ранее он возглавлял австрийские Куфштайн и Ваккер-Тироль, а также польскую Легию.

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После 16 сыгранных матчей Ференцварош лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 35 очков.

Напомним, что летом ушел из Ференцвароша украинский тренер Сергей Ребров. 47-летний наставник покинул клуб из Будапешта, с которым работал с 2018 года после ухода из Динамо.

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Под руководством Реброва Ференцварош трижды подряд выиграл чемпионат Венгрии, а также спустя 25 лет клуб вышел в групповой турнир Лиги чемпионов. А Ребров был признан лучшим тренером сезона-2020/2021 в чемпионате Венгрии.

Сергей Ребров/Фото fradi.hu