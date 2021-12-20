Нехай спробує повторити досягнення Реброва. Російський тренер очолив Ференцварош

Станіслав Черчесов уже в Угорщині

Сьогодні колишній головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов очолив Ференцварош. Угорський клуб не розголошує умов контракту із 58-річним фахівцем.

Це не перший досвід роботи Черчесова за кордоном. Раніше він очолював австрійські Куфштайн та Ваккер-Тіроль, а також польську Легію.

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Після 16 зіграних матчів Ференцварош лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини, набравши 35 очок.

Нагадаємо, що влітку пішов із Ференцвароша український тренер Сергій Ребров. 47-річний наставник залишив клуб із Будапешта, з яким працював з 2018 року після виходу з Динамо.

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Під керівництвом Реброва Ференцварош тричі поспіль виграв чемпіонат Угорщини, а через 25 років клуб вийшов у груповий турнір Ліги чемпіонів. А Ребров був визнаний найкращим тренером сезону-2020/2021 у чемпіонаті Угорщини.