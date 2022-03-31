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"Пусть эти пи**ры смотрят чемпионат Эритреи". Россию должны лишить трансляций ЧМ-2022

Сергей Шаховец
31 марта, 10:01
Футбольный комментатор Виктор Вацко предложил заблокировать трансляции чемпионата мира на территории страны-агрессора

Анисимов скоро будет комментировать чемпионат Эритреи / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские спортивные пропагандисты продолжают пробивать дно. Ведущий канала "Матч ТВ" Антон Анисимов после выхода Польши на чемпионат мира назвал их "мерзкими тварями".

Известный украинский комментатор Виктор Вацко резко отреагировал на отвратительный поступок российского пропагандона.

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"В контексте оскорблений сборной Польши ведущим спортивного канала, вещающего на территории "мерзких тварей", предлагаю нашей УАФ выйти на коллег из УЕФА и ФИФА с инициативой заблокировать права на трансляцию матчей Чемпионата мира 2022 на территории "мерзких тварей".

Пусть эти пи**ры смотрят чемпионат Эритреи", – написал Вацко на своей странице в Facebook.

Напомним, именно Польша должна была сыграть с Россий в 1/2 квалификации отбора на ЧМ-2022. Но из-за агрессии РФ против Украины ФИФА приняло решение дисквалифицировать сборную страны-оккупанта.

С этим фактом, а не с убийствами мирных украинцев, все никак не могут смириться журналисты из Мордора.

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Польша демонстрирует максимальную поддержку Украине / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня