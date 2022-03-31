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"Нехай ці пі**ри дивляться чемпіонат Еритреї". Росію мають позбавити трансляцій ЧС-2022

Сергій Шаховець
31 березня, 10:01
Футбольний коментатор Віктор Вацко запропонував заблокувати трансляції чемпіонату світу на території країни-агресора

Анісімов скоро коментуватиме чемпіонат Еритреї / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські спортивні пропагандисти продовжують пробивати дно. Ведучий каналу Матч ТБ Антон Анісімов після виходу Польщі на чемпіонат світу назвав їх "мерзкими тварями".

Відомий український коментатор Віктор Вацко різко відреагував на ганебний вчинок російського пропагандона.

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"У контексті образ збірної Польщі ведучим спортивного каналу, який веде мовлення на території "мерзких тварей", пропоную нашій УАФ вийти на колег з УЄФА та ФІФА з ініціативою заблокувати права на трансляцію матчів Чемпіонату світу 2022 року на території "мерзких тварей".

Нехай ці пі**ри дивляться чемпіонат Еритреї", – написав Вацко на своїй сторінці у Facebook .

Нагадаємо, саме Польща мала зіграти з Росією в 1/2 кваліфікації відбору на ЧС-2022. Але через агресію РФ проти України ФІФА вирішило дискваліфікувати збірну країни-окупанта.

З цим фактом, а не з убивствами мирних українців, усе ніяк не можуть змиритися журналісти з Мордора.

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Польща демонструє максимальну підтримку Україні / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні