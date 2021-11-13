Пушка! Сын Алиева забил еще один шедевральный гол (видео)

Александр Алиев и его сын / Фото: Instagram

Не успел Александр Алиев похвастаться голом своего сына Артема, забитым в стиле Криштиану Роналду, как у бывшего полузащитника Динамо и сборной Украины появился еще один повод для гордости.

Алиев-младший сотворил очередной шедевр на соревнованиях в манеже, поразив ворота соперников ударом с правой в дальний угол со штрафного – миновав стенку, мяч набрал высоту, а затем резко юркнул под штангу.

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Присутствовавшие ликовали, а Алиев-старший написал в сториз: "Маленькая пушка".

Смотрите, как Артем Алиев забивал до этого

Отметим, что 10-летний Артем Алилев занимается в "Современной детской академии футбола" в столице.

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"Я Артем. Очень люблю маму и папу – и еще сестру и собаку Боню. Футбол – моя жизнь", – пишет о себе мальчик в Instagram.

"Не подумайте, что назвал сына в честь Милевского, – рассказывал в 2011-м Александр Алиев. – Просто у меня инициалы А. А., моя дочка Алина Алиева, поэтому сын будет Артемом Алиевым. Кроме того, мы с женой договаривались, что дочке имя дает она, а сыну – я. Конечно, сейчас рано говорить, кем будет Артем. Но в будущем, конечно же, хочу, чтобы он стал футболистом".

Похоже, в лице Артема Алиева растет будущая звезда сборной Украины.