Гармата! Син Алієва забив ще один шедевральний гол (відео)

Олександр Алієв і його син / Фото: Instagram

Не встиг Олександр Алієв похвалитися голом свого сина Артема, забитим у стилі Кріштіану Роналду, як у колишнього півзахисника Динамо та збірної України з'явився ще один привід для гордості.

Алієв-молодший створив черговий шедевр на змаганнях у манежі, вразивши ворота суперників ударом з правої у дальній кут зі штрафного – оминувши стінку, м'яч набрав висоту, а потім різко пірнув під штангу.

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Присутні шаленіли, а Алієв-старший написав у сторіз: "Маленька гармата".

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Зауважимо, що 10-річний Артем Алілєв займається у "Сучасній дитячій академії футболу" у столиці.

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"Я Артем. Дуже люблю маму та тата – і ще сестру та собаку Боню. Футбол – моє життя", – пише про себе хлопчик у Instagram.

"Не подумайте, що назвав сина на честь Мілевського, – розповідав 2011-го Олександр Алієв. – Просто в мене ініціали А. А. (російською), моя донька Аліна Алієва, тому син буде Артемом Алієвим. Крім того, ми з дружиною домовлялися, що доньці ім'я дає вона, а синові – я. Звісно, зараз зарано говорити, ким буде Артем. Але в майбутньому, звичайно, хочу, щоб він став футболістом".

Схоже, в особі Артема Алієва росте майбутня зірка збірної України.