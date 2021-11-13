13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Гармата! Син Алієва забив ще один шедевральний гол (відео)

Андрій Трофімов
13 листопада, 22:00
Після ударів 10-річного сина ексдинамівця Олександра Алієва, Артема, м'яч залітає у ворота суперників наче на дистанційному управлінні

Олександр Алієв і його син / Фото: Instagram

Не встиг Олександр Алієв похвалитися голом свого сина Артема, забитим у стилі Кріштіану Роналду, як у колишнього півзахисника Динамо та збірної України з'явився ще один привід для гордості.

Алієв-молодший створив черговий шедевр на змаганнях у манежі, вразивши ворота суперників ударом з правої у дальній кут зі штрафного – оминувши стінку, м'яч набрав висоту, а потім різко пірнув під штангу.

Реклама

Присутні шаленіли, а Алієв-старший написав у сторіз: "Маленька гармата".

Дивіться, як Артем Алієв забивав раніше

Зауважимо, що 10-річний Артем Алілєв займається у "Сучасній дитячій академії футболу" у столиці.

Реклама

"Я Артем. Дуже люблю маму та тата – і ще сестру та собаку Боню. Футбол – моє життя", – пише про себе хлопчик у Instagram.

"Не подумайте, що назвав сина на честь Мілевського, – розповідав 2011-го Олександр Алієв. – Просто в мене ініціали А. А. (російською), моя донька Аліна Алієва, тому син буде Артемом Алієвим. Крім того, ми з дружиною домовлялися, що доньці ім'я дає вона, а синові – я. Звісно, зараз зарано говорити, ким буде Артем. Але в майбутньому, звичайно, хочу, щоб він став футболістом".

Схоже, в особі Артема Алієва росте майбутня зірка збірної України.