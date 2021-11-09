ПСЖ нашел для Месси звездного партнера в Реале

Бензема сейчас в ударе / Фото: Reuters

ПСЖ планирует подписать звезду Реала Карима Бензема, недавно забившего два мяча Шахтеру, как свободного агента в 2023 году.

Об этом сообщает El Nacional.

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Лидер Реала – Карим Бензема / Фото: REUTERS

Бензема станет заменой для Килиана Мбаппе, у которого истечет контракт с ПСЖ летом 2022-го. При этом Мбаппе активно сватают как раз в Реал.

Форварды Франции Бензема и Мбаппе / Фото: Reuters

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Между тем парижане хотят собрать лучших игроков Франции, поэтому им также интересен и полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба.

Поль Погба / Фото: Reuters

Отметим, что Бензема еще не начинал переговоры с Реалом о новом контракте, и вариант завершения карьеры в родной стране ему кажется интересным.

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Вопрос только, будет ли Карим в 35 с половиной лет (столько ему будет в 2023-м) так же результативен, как сейчас.

Карим Бензема / Фото: REUTERS

В текущем сезоне Бензема провел 15 матчей, в которых отметился 14 голами и 8 результативными передачами. Его называют одним из главных претендентов на "Золотой мяч".