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12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
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Прозрел: Ракицкий впервые назвал агрессора настоящим именем

Олег Люлька, Павел Василенко
27 февраля, 00:14
Украинский легионер российского Зенита опубликовал ролик со зверствами войск России, заканчивающийся фразой "Слава Украине!"

Ракицкий, наконец, признал: война - дело рук РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Даже выступающий за газпромовский Зенит Ярослав Ракицкий, экс-игрок сборной Украины, наконец, прозрел в отношении того, кто на кого пошел войной, и назвал вещи своими именами.

Если в своем предыдущем посте, опубликованном 24 февраля, украинский футболист Зенита ни словом не упомянул агрессора ("Я – Украинец! Украине – Мир! Стоп войне!"), то сейчас уже не побоялся его назвать.

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"Нет войне!!! Российские войска, прекратите нападать на Украину! Страдают люди и дети! Нам нужен мир!" – написал в Instagram Ракицкий.

При этом Ракицкий опубликовал ролик со зверствами российских войск в Украине, который заканчивается словами "Слава Украине!" и исполнением "Ще не вмерла!"

"Нашел на своем теле яйца, чтобы это сказать", – пишут по этому поводу в Сети болельщики.

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Накануне появилась информация, что Ракицкий разорвал контракт с Зенитом. Но клуб это не подтвердил.

А вот чего, напомним, точно лишился Санкт-Петербург после полномасштабного вторжения России в Украину, так это финала Лиги чемпионов-2022 – его УЕФА доверил Парижу.

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Финал Лиги чемпионов отобрали у Путина / Фото: Коллаж: Сегодня