Прозрів: Ракицький вперше назвав агресора справжнім ім'ям

Ракицький, нарешті, визнав: війна - справа рук РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Навіть Ярослав Ракицький, ексгравець збірної України, котрий вистує за газпромівський Зеніт, нарешті, прозрів щодо того, хто на кого пішов війною, і назвав речі своїми іменами.

Якщо у своєму попередньому пості, опублікованому 24 лютого, український футболіст Зеніта ні словом не згадав агресора ("Я – Українець! Україні – Мир! Стоп війні!"), то зараз уже не побоявся його назвати.

Реклама

"Ні війні!!! Російські війська, припиніть нападати на Україну! Страждають люди та діти! Нам потрібен мир!" – написав у Instagram Ракицький.

При цьому Ракицький опублікував ролик зі звірствами російських військ в Україні, який закінчується словами "Слава Україні!" і виконанням "Ще не вмерла!"

"Знайшов на своєму тілі яйця, щоб це сказати", – пишуть із цього приводу в Мережі уболівальники.

Реклама

Напередодні з'явилася інформація, що Ракицький розірвав контракт із Зенітом. Але клуб її не підтвердив.

А ось що, нагадаємо, точно втратив Санкт-Петербург після повномасштабного вторгнення Росії до України, так це фінал Ліги чемпіонів-2022 – його УЄФА віддала Парижу.

Реклама