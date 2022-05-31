Провал Украины. Итоговая таблица коэффициентов УЕФА

Украинские клубы еще осенью завершили свое выступление в еврокубках / Фото: REUTERS

Еврокубковый сезон завершен финалом Лиги чемпионов. И время посмотреть на итоговую таблицу коэффициентов УЕФА.

Украину представляли пять клубов. И выступили они крайне слабо. Никто не пробился в весеннюю часть турниров. В среднем наши команды набрали 4,2 очка – это 25-й результат! Выше Украины даже Молдова с Азербайджаном...

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Очки наших клубов в еврокубках:

Шахтер – 9,5

Динамо – 5

Заря – 5

Колос – 1

Ворскла – 0,5

По итогам сезона Украина заняла 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Это дает нашей стране право выставлять в еврокубках пять команд: две – в Лиге чемпионов, две – в Лиге конференций и одну в Лиге Европы.

Итоговая таблица коэффициентов УЕФА-2021/2022