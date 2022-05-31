Провал України. Підсумкова таблиця коефіцієнтів УЄФА

Українські клуби ще восени завершили свій виступ у єврокубках

Єврокубковий сезон завершено фіналом Ліги чемпіонів. І час подивитися на підсумкову таблицю коефіцієнтів УЄФА.

Україну представляли п'ять клубів. І виступили вони надто слабо. Ніхто не пробився до весняної частини турнірів. У середньому наші команди набрали 4,2 очка – це 25-й результат! Вище за Україну навіть Молдова з Азербайджаном...

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Очки наших клубів у єврокубках:

Шахтар – 9,5

Динамо – 5

Зоря – 5

Колос – 1

Ворскла – 0,5

За підсумками сезону Україна посіла 12-те місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Це дає нашій країні право виставляти у єврокубках п'ять команд: дві – у Лізі чемпіонів, дві – у Лізі конференцій та одну у Лізі Європи.

Підсумкова таблиця коефіцієнтів УЄФА-2021/2022