Противника Лукашенко депортировали из России и посадили в тюрьму в Беларуси

Алексей Кудин осужден в Беларуси

Кудин был задержан 12 августа 2020 года на Центральной площади Молодечно, где проходила акция протеста. Однако сам боец утверждает, что не участвовал в ней.

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Спортсмена обвиняли по статье 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок).

По версии следствия, Кудин ударил рукой по голове двух силовиков. Он не отрицал этого, но говорил, что сделал это для самообороны.

В ноябре прошлого года должен был состояться суд, но Кудин на него не явился, сбежав в Россию, после чего его объявили в розыск.

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Однако спортсмен выбрал не ту страну, чтобы скрываться от режима Лукашенко. Уже в феврале его задержали в Москве, а в июле выслали обратно в Беларусь, несмотря на запрет Европейского Суда по правам человека.

Алексей Кудин – пятикратный чемпион мира по тайскому боксу среди любителей, двукратный чемпион мира по кикбоксингу среди любителей, чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов, боец ММА.