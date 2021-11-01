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Просто пушка! Ибра забил 400-й гол в чемпионатах (видео)

Олег Люлька
1 ноября, 00:14
Благодаря шикарной игре Златана Ибрагимовича Милан обыграл на выезде Рому Жозе Моуринью со счетом 2:1

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Милан обыграл на выезде Рому 2:1 (Ибрагимович, 26, Кесси, 57 пен – Эль-Шаарави, 90+3) и продолжает делить с Наполи первое место в чемпионате Италии.

Игру для Милана сделал нестареющий Ибра, забивший пушечным ударом низом со штрафного, а затем заработавший пенальти.

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ВИДЕО ГОЛА ЗЛАТАНА

Этот гол стал для 40-летнего Златана 400-м в рамках национальных первенств и 150-м в Серии А, сообщает Opta.

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Свой первый мяч в национальных чемпионатах Ибра забил 22 года назад – за шведский Мальме.

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Напомним, на 40-летие, которое Ибрагимович отметил в начале октября, Златан подарил себе уникальный Ferrari за 450 тысяч евро.