Просто гармата! Ібра забив 400-й гол у чемпіонатах (відео)

Златан Ібрагімович / Фото: Reuters

Мілан здолав на виїзді Рому 2:1 (Ібрагімович, 26, Кессі, 57 пен – Ель-Шаараві, 90+3) та продовжує ділити з Наполі перший рядок у чемпіонаті Італії.

Гру для Мілана зробив нестаріючий Ібра, який забив гарматним ударом низом зі штрафного, а потім заробив пенальті.

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ВІДЕО ГОЛА ЗЛАТАНА

Цей гол став для 40-річного Златана 400-м у рамках національних першостей та 150-м у Серії А, повідомляє Opta.

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Свій перший м'яч у національних чемпіонатах Ібра забив 22 роки тому – за шведський Мальме.

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Нагадаємо, на 40-річчя, яке Ібрагімович відзначив на початку жовтня, Златан подарував собі унікальний Ferrari за 450 тисяч євро.