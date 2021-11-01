31 жовтня 14:00
Колос 0
Львів 1
31 жовтня 17:00
Рух 0
Олександрія 0
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 1
Зоря 6
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
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Динамо --
Ворскла --
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Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
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Просто гармата! Ібра забив 400-й гол у чемпіонатах (відео)

Олег Люлька
1 листопада, 00:14
Завдяки шикарній грі Златана Ібрагімовича Мілан обіграв на виїзді Рому Жозе Моурінью з рахунком 2:1

Златан Ібрагімович / Фото: Reuters

Мілан здолав на виїзді Рому 2:1 (Ібрагімович, 26, Кессі, 57 пен – Ель-Шаараві, 90+3) та продовжує ділити з Наполі перший рядок у чемпіонаті Італії.

Гру для Мілана зробив нестаріючий Ібра, який забив гарматним ударом низом зі штрафного, а потім заробив пенальті.

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ВІДЕО ГОЛА ЗЛАТАНА

Цей гол став для 40-річного Златана 400-м у рамках національних першостей та 150-м у Серії А, повідомляє Opta.

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Свій перший м'яч у національних чемпіонатах Ібра забив 22 роки тому – за шведський Мальме.

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Нагадаємо, на 40-річчя, яке Ібрагімович відзначив на початку жовтня, Златан подарував собі унікальний Ferrari за 450 тисяч євро.