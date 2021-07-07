Просто боги! Роналду и Джорджина позировали в море на яхте

Знаменитый португальский футболист прекрасно проводит время в кругу семьи и друзей во время отпуска после чемпионата Европы

После вылета с Евро-2020 многие игроки отправились на заслуженный отдых. Один из лучших футболистов планеты Криштиану Роналду не стал скрываться и сам рассказал, как проводит время. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" расслабляется среди близких на собственной яхте в море.

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Криштиану показал свежие кадры на своей страничке в Instagram. Футболист разложил свою большую семью на палубе яхты – Джорджину Родригес и четверых детей.

Конечно же, красавчик блеснул своим телом: в 36 лет ему есть чем гордиться.

Тем временем жена Ярмоленко показала романтические фото, пока футболист играл на пляже.

Особо футболист выделил своего сына Криштиану-старшего.

Возлюбленная звезды Джорджина тоже не сдержалась и показала несколько кадров в семейном кругу.

А затем похвасталась, как рассекает на водном мотоцикле.

Недавно коварный Роналду испугал партнера на тренировке перед матчем Евро. Напомним, португальцы проиграли в плей-офф бельгийцам: