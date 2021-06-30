Проснулся знаменитым: за ночь у героя матча со Швецией Довбика стало в два раза больше подписчиков

Артем Довбик стал героем матча против Швеции на Евро-2020. За ночь количество его подписчиков в Instagram выросло в двое и продолжает увеличиваться

Артем Довбик стал героем Украины / Фото: Reuters

Нападающий сборной Украины Артем Довбик стал настоящим героем страны после победного гола в ворота сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Довбик появился на поле на 106 минуте, а на 118-й ударом головой принес нашей команде победу.

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До начала матча Довбика мало кто знал, форвард Днепра-1 проводил всего третий матч в составе национальной команды, а гол и вовсе стал дебютным. А после финального свистка он стал главной звездой команды.

Фанаты тысячами бросились подписываться на страницу Артема в Instragram. Сразу после матча у него было всего 19 тысяч подписчиков, а на данный момент количество фолловеров выросло вдвое!

До матча

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Спустя ночь

Ранее Довбик предполагал, что не сможет уснуть после матча. "Сейчас только начинаю приходить в себя. Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался", – сказал Довбик.