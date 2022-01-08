Прощай, Украина: резкое заявление по бою Усика

Александр Усик в Киеве не подерется / Фото: Getty Images

Гопак на НСК "Олимпийский" Александр Усик этой весной танцевать не будет. Несмотря на желание самого боксера, а также мэра столицы Виталия Кличко, Киев принять реванш Усика с Энтони Джошуа не сможет.

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн.

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Причина – финансово невыгодно.

"Реалистичнее всего, бой состоится в апреле, – заявил Хирн в комментарии ESPN. — Февраль уже близко, а поединки такого масштаба требуют серьезной подготовки. Наиболее предпочтительное место проведения реванша – Великобритания".

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

"Сентябрьское шоу, которое мы провели на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", получилось великолепным во всем, за исключением результата. Я бы хотел вновь сделать бой в Британии. Может, на этой же арене. Или же на "Уэмбли".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"Наша задача как промоутеров – провести его там, где это будет выгоднее финансово. Поэтому Киев отпадает, там денег не заработать. А вот другие арены за пределами Британии мы, конечно же, рассмотрим. У нас есть два-три предложения из-за рубежа".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Но опять же, это бой, в котором Джошуа кровь из носу нужна победа. И было бы символично, чтобы он добыл ее на родной земле", – добавил Хирн.

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

Ранее мы писали, что на реванш Усик – Джошуа претендуют шейхи. На поединок положили глаз в Саудовской Аравии.

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Напомним, в сентябре Усик сенсационно одолел Джошуа единогласным решением судей, завладев чемпионскими поясами WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.