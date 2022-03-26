Промоутер Джошуа назвал крайнюю дату боя-реванша против Усика

Усик vs Джошуа. Впереди реванш / Фото: USYK17

С началом полномасштабной войны России против Украины боксер Александр Усик вернулся на Родину и вступил в ряды теробороны в Киеве. Правда, пробыл он здесь недолго.

Недавно Усик покинул Украину для подготовки к бою-реваншу против Энтони Джошуа. Напомним, что боксер победил британца в сентябре прошлого года в Лондоне.

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Теперь же осталось договориться о дате и месте проведения боя, информации пока нет. Вопросы организации поединка прокомментировал промоутер британца Эдди Хирн.

"У нас было четыре или пять предложений со всего мира касаемо места проведения боя. Это фактически раздельный бой, поэтому все хотят изучить предложения, которые поступают. Мы хотели бы провести реванш в Великобритании, но было много солидных предложений по организации боя заграницей – из некоторых стран Ближнего Востока и Америки. Ми должны сесть с Красюком и обсудить те варианты, которые у нас были, и выбрать, с каким из них нужно двигаться дальше. Мы хотим, чтобы бой состоялся до конца июня, самое позднее – в первую субботу июля, 2 числа".

Отметим, что, в отличие от Усика, Украину отказался покидать Василий Ломаченко. Боксеру предстоял бой против Джорджа Камбососа, однако наш соотечественник решил остаться в Белгород-Днестровском, чтобы помочь в защите от фашистов.