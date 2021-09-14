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14 сентября 19:45
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Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
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Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
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Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
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15 сентября 22:00
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Реал --
15 сентября 00:00
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Минай --
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Колос --
18 сентября 00:00
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Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Прометей укатал соперника в Лиге чемпионов

Сергей Шаховец
14 сентября, 19:35
Чемпион Украины успешно дебютировал в баскетбольной Лиге чемпионов. Преимущество украинцев над чемпионом Болгарии было подавляющим

БК Прометей обыграл Левски в Лиге чемпионов

Сегодня в Софии свой первый исторический матч в Лиге чемпионов провел баскетбольный клуб Прометей. Соперником чемпиона Украины был болгарский Левски.

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Первую четверть поединка украинские баскетболисты проиграли соперникам, чем заставили немного понервничать своих болельщиков. Зато две следующие четверти сняли все сомнения в победителе встречи – настолько убедительна была украинская команда. Последнюю 10-минутку матча доигрывали резервисты чемпиона Украины.

Финальный свисток арбитра зафиксировал убедительную победу Прометея над чемпионом Болгарии с перевесом в 40 очков – 96:56.

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов Прометей сыграет против чешского клуба Опава.

1/4 финала квалификации Лиги чемпионов ФИБА сезона 2021-2022 гг.

Левски – Прометей 56:96 (27:15, 3:33, 8:26, 18:22)

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