14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Прометей проїхався по супернику в Лізі чемпіонів

Сергій Шаховець
14 вересня, 19:35
Чемпіон України успішно дебютував у баскетбольній Лізі чемпіонів. Перевага українців над чемпіоном Болгарії була переконливою

БК Прометей обіграв Левскі в Лізі чемпіонів

Сьогодні в Софії свій перший історичний матч в Лізі чемпіонів провів баскетбольний клуб Прометей. Суперником чемпіона України був болгарський Левски.

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Першу чверть поєдинку українські баскетболісти програли суперникам, чим змусили трохи понервувати своїх уболівальників. Проте дві наступні чверті зняли всі сумніви в переможцеві зустрічі – настільки переконливою була українська команда. Останню 10-хвилинку матчу догравали резервісти чемпіона України.

Фінальний свисток арбітра зафіксував переконливу перемогу Прометея над чемпіоном Болгарії з перевагою в 40 очок – 96:56.

У наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів Прометей зіграє проти чеського клубу Опава.

1/4 фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА сезону 2021-2022 рр.

Левськи – Прометей 56:96 (27:15, 3:33, 8:26, 18:22)

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