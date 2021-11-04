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Продаю щенков! Девушка звезды Динамо делает бизнес на бульдогах

Андрей Трофимов
4 ноября, 11:33
Возлюбленная забивного люксембуржца Жерсона Родригеса Ольга Янчук разместила необычное объявление в Instagram

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Украинская теннисистка Ольга Янчук, состоящая в отношениях с Жерсоном Родригесом, предлагает купить у нее собак.

"Продаю щенков. Французский бульдог. По вопросам – в директ", – написала у себя в сториз Янчук, опубликовав фото и видео щенков.

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Напомним, до лета Динамо отдало Жерсона Родригеса в аренду французскому Труа.

Жерсон Родригес / Фото: Reuters

При этом причиной аренды Жерсона Игорь Суркис назвал неадекватность игрока.

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"Родригес – очень сильный футболист. Но он считал, и говорил об этом в слух, что его ни в коем случае нельзя менять, и он ни в коем случае не должен не играть определенные игры. Чего у Луческу быть не может", – заявил президент Динамо.

Жерсон Родригес и Ольга Янчук / Фото: Instagram

Кстати, в июне Янчук объявила о расставании с Жерсоном Родригесом, написав в соцсетях: "Да, сейчас я одинокая женщина. Мы были лучшими друзьями, любовниками".

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Однако едва ли не сразу же Ольга удалила ту публикацию, а затем выставила в Instagram фото с футболистом, и подписала его: "Люблю тебя, Жерсон Родригес".

Жерсон Родригес и Ольга Янчук / Фото: Instagram

Отметим, что в ноябре прошлого года Ольга Янчук родила футболисту сына, которого назвали Жерсоном Джуниором.

При этом у Жерсона есть сын и от предыдущих отношений.