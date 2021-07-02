Пробежал три взлетных полосы: кто стал залогом успеха Испании в матче Евро-2020

Если бы Педри все 120 минут бежал прямо, то мог бы преодолеть три самые длинные взлетные полосы в мире. Энергия испанского футболиста помогла его команде одержать победу

Педри игрок матча Швейцария - Испания / Фото: Reuters

Сборная Испании в серии пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020. Команда проводила второй матч с дополнительным временем, что сказывалось на физических кондициях игроков. Но это не касалось Педри, молодого таланта невозможно было остановить!

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За 120 минут Педри набегал 14700 метров! Это почти длина самой длинной взлетно-посадочной полосы в мире, если ее поставить три в ряд! Она находится в Китае в аэропорту Камдо Бамда, а длина ее составляет 5500 метров.

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Напомним, в основное время встречи испанцы отличились благодаря автоголу Дениса Закарии, а швейцарцы ответили мячом Джердана Шакири. Затем Швейцария осталась в меньшинстве после удаления Ремо Фройлер, но сумела дотянуть до серии пенальти, где сотворить вторую сенсацию подряд уже не удалось. Видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

Также мы писали, что жены футболистов сборной Украины прорвались в Рим. Вторые половинки Ярмоленко, Яремчука, Степаненко и других игроков прилетели поддержать нашу команду в Рим, хотя в Италии грозили никого из Украины не пускать.