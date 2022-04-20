Призовые из российских компаний выше государства: дикое объяснение демаршу сестер Музычук

Сестры Музычук не согласны с исключением России из ФИДЕ / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале апреля разгорелся скандал с участием украинских шахматисток – Анной и Марией Музычук. Девушки отказались подписывать письмо Львовской областной шахматной федерации о дисквалификации россиян и беларусов.

Заместитель президента ЛОШФ Назара Фирмана говорил, что сестры Музычук обладают личной симпатией к президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу. Он является гражданином России и был заместителем председателя в правительстве Дмитрия Медведева.

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Свое объяснение поступку украинок дал главный тренер мужской шахматной сборной Александр Сулипа. Коуч признался, что все дело в призовых от ФИДЕ.

"Что касается позиции сестер Музычук, то тут не может быть особенного мнения. Никто не сомневается в патриотизме сестер, однако ставить призовые ФИДЕ, которые идут из российских компаний, выше государства нельзя. Тем более, девушки получают еще и президентские стипендии, которые лучше было бы, на мой взгляд, отдать воинам ВСУ".

К слову, ФИДЕ является одной из немногих организаций, которая игнорирует войну в Украине. Шахматистам РФ разрешено участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Это стало причиной того, что украинец Павел Эльянов снялся с чемпионата Европы. Нашему гроссмейстеру противно садиться за шахматную доску с россиянами и белорусами.