Призові з російських компаній вищі за державу: дике пояснення демаршу сестер Музичук

Сестри Музичук не згодні з виключенням Росії із ФІДЕ / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку квітня спалахнув скандал за участю українських шахісток Ганною та Марією Музичук. Дівчата відмовилися підписувати листа Львівської обласної шахової федерації про дискваліфікацію росіян та білорусів.

Заступник президента ЛОШФ Назара Фірмана говорив, що сестри Музичук мають особисту симпатію до президента ФІДЕ Аркадія Дворковича. Він є громадянином Росії та був заступником голови в уряді Дмитра Медведєва.

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Своє пояснення вчинку українок дав головний тренер чоловічої шахової збірної Олександр Суліпа. Коуч зізнався, що вся справа у призових від ФІДЕ.

"Що стосується позиції сестер Музичук, то тут не може бути особливої думки. Ніхто не сумнівається в патріотизмі сестер, проте ставити призові ФІДЕ, які йдуть з російських компаній, вище за державу не можна. Тим більше, дівчата отримують ще й президентські стипендії, які краще було би, на мою думку, віддати воїнам ЗСУ".

До слова, ФІДЕ є однією з небагатьох організацій, яка ігнорує війну в Україні. Шахістам РФ дозволено брати участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Це спричинило те, що українець Павло Ельянов знявся з чемпіонату Європи. Нашому гросмейстерові огидно сідати за шахівницю з росіянами та білорусами.