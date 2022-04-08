Опять спорт вне политики? Сестры Музычук не поддержали исключение России из ФИДЕ

Львовская областная шахматная федерация (ЛОШФ) прекратила сотрудничество с сестрами Музычук, из-за их симпатии к стране-агрессору

Сестры Музычук не согласны с исключением России из ФИДЕ / Фото: Коллаж: Сегодня

После всех ужасов, которые совершили российские мясники в украинских городах, ЛОФШ написала открытое письмо президенту федерации шахмат Украины с просьбой обратиться в ФИДЕ для усиления санкций против России и Беларуси.

Но это обращение отказались подписывать знаменитые украинские шахматистки сестры Музычук. По словам заместителя президента ЛОШФ Назара Фирмана, сестры Музычук обладают личной симпатией к президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу – гражданину России, который был заместителем председателя в правительстве Дмитрия Медведева.

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"Гроссмейстерки Анна и Мария Музычук свои подписи под письмом не поставили, они считают, что "не все так однозначно" и "не все россияне плохие". Для нас такая позиция львовянок странная, мы решили прекратить сотрудничество с ними. Организация начала процедуру исключения из президиума и членства в федерации", – сказал Фирман.

Анна Музычук / Фото: fide.com

Напомним, ранее сестры принимали участие в шахматных турнирах в России, несмотря на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. И теперь, после полномасштабного вторжения российских войск, для сестер Музычук важнее карьера, чем судьбы украинцев.

Мария Музычук

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Отметим, что ФИДЕ одна из немногих организаций, которая делает вид, что в Украине войны нет. Шахматистам РФ разрешено участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Из-за этого украинец Павел Эльянов снялся с чемпионата Европы. Нашему гроссмейстеру противно садиться за шахматную доску с россиянами и белорусами.