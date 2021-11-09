Признал ошибку: арбитр вернул игроков из душа, чтобы доиграть матч

Хализ Озкяхья / Фото: Getty Images

Озкяхья добавил к основному времени матча 9 компенсированных минут. Однако финальный свисток встречи прозвучал в момент, когда на табло было 94:15.

Ранее мы писали, что бывший итальянский судья будет работать в комитете арбитров УАФ.

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Футболисты ушли в раздевалки при счете 2:0 в пользу хозяев, кто-то из них уже принимал душ, система ВАР была полностью отключена, а сотрудники стадиона демонтировали одну из штанг ворот.

Спустя какое-то время арбитр осознал свою ошибку и попросил игроков вернуться на поле, чтобы доиграть матч.

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На приглашение футболистов из душа, запуск системы ВАР и монтаж каркаса ворот потребовалось примерно 20 минут, после чего матч возобновился. За оставшиеся пять минут встречи счет на табло не изменился.