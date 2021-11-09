Визнав помилку: арбітр повернув гравців із душу, щоб дограти матч

Халіз Озкяхья / Фото: Getty Images

Озкяхья додав до основного часу матчу 9 компенсованих хвилин. Проте фінальний свисток зустрічі пролунав у момент, коли на табло було 94:15.

Раніше ми писали, що колишній італійський суддя працюватиме у комітеті арбітрів УАФ.

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Футболісти пішли у роздягальні за рахунку 2:0 на користь господарів, хтось із них уже приймав душ, систему ВАР було повністю відключено, а співробітники стадіону демонтували одну зі штанг воріт.

Згодом арбітр усвідомив свою помилку і попросив гравців повернутися на поле, щоб дограти матч.

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На запрошення футболістів із душу, запуск системи ВАР та монтаж каркасу воріт знадобилося приблизно 20 хвилин, після чого матч відновився. За п'ять хвилин зустрічі, що залишилися, рахунок на табло не змінився.