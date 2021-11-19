Сколько килограммов съедает самый сильный человек планеты? Ответ шокирует!

Алексей Новиков - победитель турнира среди стронгменов

Обладатель титула World Strongest Man 2021 Алексей Новиков признался, что питание ему не доставляет удовольствия.

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"Я могу есть час! Я ем, ем, ем... Оно так надоедает и утомляет!"

"Сидеть и есть можно долго. Но ты встал, и снова голоден, нужно снова есть, и между этим еще как-то тренироваться, делать какие-то дела и жить обычной жизнью. Трудно!", – поделился в эфире YouTube-канала Алексея Торохтия.

Также стронгмен отметил, что в день перед соревнованиями, ему нужно употреблять не менее трех килограммов пищи для хорошего результата.

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"Если брать правильную пищу, то около 3-3,5 килограмм в день я съедаю точно, и это без воды", – рассказал Алексей.

Новиков добавил, что тратить время на приготовление ему не хочется, поэтому активно пользуется услугами доставки:

"Мне привозят готовую еду, и мне так удобнее, так как я посчитал, что готовить и заказывать еду выходит примерно на одно и тоже. Только при заказе готовой пищи, у меня все учтено, и тогда я ничего не забываю и не теряю время на приготовление".

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Стоит отметить, что спортсмен обладатель четырех титулов Сильнейший человек Украины и, похоже, на этом не собирается останавливаться.