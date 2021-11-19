19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
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Скільки кілограмів з'їдає найсильніша людина планети? Відповідь шокує!

Юлія Сениско
19 листопада, 13:15
Олексій Новіков розповів, які тортури їжею доводиться пройти для того, щоб тримати себе у робочій формі

Олексій Новіков - переможець турінру серед стронгменів

Володар титулу World Strongest Man 2021 Олексій Новіков заявив, що харчування йому не приносить задоволення.

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"Я можу їсти годину! Я їм, їм, їм... Воно так набридає і втомлює!"

"Сидіти та їсти можна довго. Але ти встав, і знову голодний, потрібно знову їсти, і між цим ще якось тренуватись, робити якісь справи та жити звичайним життям. Важко!", – поділився в ефірі YouTube-каналу Олексія Торохтія.

Також стронгмен відзначив, що у день перед змаганнями йому потрібно вживати не менше трьох кілограмів їжі для хорошого результату.

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"Якщо брати правильну їжу, то біля 3-3,5 кілограм в день я з'їдаю точно, і це без води", – розповів Олексій.

Новіков додав, що витрачати час на приготування страв йому не хочеться, тому активно користується послугами доставки:

"Мені привозять готову їжу, і мені так зручніше, тому що я порахував, що готувати і замовляти їжу виходить приблизно на одне і теж. Тільки при замовленні готової їжі, у мене все пораховано, і тоді я нічого не забуваю і не трачу час на приготування".

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Варто відзначити, що спортсмен володар чотирьох титулів Найсильніша людина Україна, і схоже, на цьому не збирається зупинятись.