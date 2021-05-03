Привязал к телу любовницы блок и бросил с моста: известного боксера судят за убийство

Пуэрториканского легковеса Феликс Вердехо обвиняют в похищении и убийстве беременной Кейшлы Родригес, с которой он долгое время состоял в отношениях

Феликс Вердехо / Фото: Getty Images

Бывший соперник Василия Ломаченко на Олимпийских играх в Лондоне Феликс Вердехо обвиняется в похищении и убийстве любовницы Кейшлы Родригес. Сегодня прошло уже первое заседание суда над пуэрториканским легковесом. И боксеру было отказано в освобождении под залог.

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Во время заседания Вердехо не предоставили ​​возможности заявить о признании своей вины – сообщает Boxing Scene. Жена боксера, Элиз Мари Сантьяго, также была допрошена местными властями в пятницу, а в выходные – следователями. Сантьяго признался, что знала об этом деле.

Сообщается, что 29 апреля Родригес не вышла на работу в одну из компаний по уходу за домашними животными. В тот же день ее тело было обнаружено в лагуне, недалеко от Сан-Хуана.

Оказалось, что 27-летняя Кейшла Родригес была любовницей боксера несколько лет. В конце апреля она сообщила Феликсу, что беременна. Партнер предложил девушке сделать аборт. Следующую встречу пара назначила на прошлый четверг, после чего Родригес уже никто не видел.

По версии следствия, убийство произошло 27 апреля. Вердехо договорился о встрече с Родригес у ее дома. 27-летний боец подождал, пока девушка села в его машину, после чего нанес ей несколько ударов кулаком по лицу, а затем сделал укол из шприца, в котором находилось неизвестное вещество – пишет The Washington Post.

Боксер связал Родригес руки и ноги проволокой, привязал к ее телу блок, после чего выбросил с моста. На момент совершения убийства Родригес находилась на втором месяце беременности. При этом у Вердехо есть маленькая дочь в браке с Элиз Мари. Убийство Родригес уже вызвало массовые протесты в Пуэрто-Рико.

Вердехо был боксером компании Top Rank. Последний бой Феликс провел в декабре 2020 года, уступив нокаутом будущему сопернику Ломаченко Масайоши Накатани.

Ранее мы писали, что молодой боксер умер после травмы на чемпионате мира.

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