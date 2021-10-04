Притула разнес патриотизм Усика: "Можно танцевать гопак и говорить на украинском, но…"

Сергей Притула высказался об Александре Усике / Фото: REUTERS, Facebook
Усик победил Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Притула поздравил соотечественника с победой, но не разделяет его политических взглядов.
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"Я очень положительно отношусь к любой победе Украины, на любых международных аренах. Если наш флаг выше всех – это очень круто. За него, как спортсмена, я очень рад. Рад за его болельщиков, что они получили свои положительные эмоции.
Однако есть маленькое "но", которое касается риторики и тех нарративов, которые спускает в общество Александр Усик. Какие-то вещи, связанные с терпимостью "Русского мира", эти все нюансы об "один народ", вечной дружбе славянских народов и так далее.
Мне кажется, это немного не то, что нужно проговаривать нашей молодежи, которая ориентируется на Александра Усика во время, когда мы противостоим агрессии Российской Федерации.
Я надеюсь, он должен понимать, что он является лидером общественного мнения для определенного сегмента общества и хотелось бы, чтобы его риторика немного поменялась в ту сторону, которая, возможно, важнее для подрастающего поколения.
Потому что все это так или иначе взаимосвязано. Я уже объяснял, почему спорт – это политика. Потому что есть еще люди, которые говорят, что спорт – не политика, музыка – не политика. Нет, как раз это и есть конкретная политика.
Можно танцевать гопак, можно говорить на пресс-конференции украинский, можно поднимать государственной флаг, но если в тот самый момент толерируешь какие-то вещи, которые не стоит, то этот минус на плюс дает ноль", – сказал Притула.
Ранее мы писали, что Усика заподозрили в договорняке с Джошуа. Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев считает, что Александр Усик и Энтони Джошуа могли договориться о результате первого боя.