Пришлось всех заколоть! Украинка забрала олимпийскую лицензию

На Олимпийских играх в Токио в фехтовании Украину представит шпажистка Елена Кривицкая, которая выиграла квалификационный турнир

Украинская шпажистка Елена Кривицкая выиграла квалификационный турнир и завоевала лицензию на Олимпийские игры в Японию.

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На пути в Токио-2020 Кривицкая победила испанку Сару Фернандес Кальеху (15:9), Яну Грияк из Сербии (15:12), британку Сьюзан Марию Сику (15:5) и немку Александру Ндоло (15:12).

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Елене Кривицкой – 34 года. Это будет ее уже третья Олимпиада. В Лондоне-2012 украинка заняла 31-е место, в Рио-2016 – 15-е. Также на счету нашей спортсменки три бронзовые медали чемпионатов мира и победа на Универсиаде-2009.

Мы сообщали, что олимпийскую лицензию завоевал Коу Лей, который будет представлять Украину в настольном теннисе.