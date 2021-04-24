Китаец выиграл право защищать цвета Украины на Олимпиаде в Токио

Уроженец Пекина с украинским паспортом Коу Лей в Португалии завоевал олимпийскую лицензию в настольном теннисе – в Рио-2016 он уже был близок к медали

Коу Лей / Фото: Reuters

33-летний украинец китайского происхождения Коу Лей завоевал лицензию на летнюю Олимпиаду в Токио в настольном теннисе. Это произошло на отборочном турнире в Португалии, в решающем матче которого Коу Лей обыграл представителя Румынии Рареса Сипоса со счетом 4:2 (11:9, 11:7, 11:9, 4:11, 5:11, 11:6).

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После выигрыша первых трех партий Коу Лей начал нервничать и получил желтую карточку, но собрался и довел поединок с румыном за путевку на ОИ до победы, сообщает Федерация настольного тенниса Украины.

Отметим, что Коу Лей родился в 1987 году в Пекине. В Украину переехал в 2005 году по приглашению донецкого клуба. Перед Олимпийскими играми-2008 получил украинское гражданство.

"Я родом из Пекина, у нас много центров, где можно заниматься спортом. С восьми лет я посещал спортивный зал, чтобы поиграть в настольный теннис, – рассказывал ранее "Сегодня" Коу Лей. – Мне нравилось, и я решил, что свяжу с этим свою жизнь. Правда, потом я вырос, поступил в университет и спорт отошел на второй план. Но как-то раз один друг предложил мне поиграть за украинский клуб... Если бы я выступал за Китай, я бы никогда не смог выступить на Олимпиаде, поскольку в сборной Китая по настольному теннису очень высокая конкуренция. А Украина дала мне шанс".

Добавим, что Коу Лей является бронзовым призером Европейских игр-2015 в Баку. На Олимпиаде-2008 в Пекине уже в первом раунде уступил сопернику из Конго, а на Играх-2016 в Рио прошел три этапа, проиграв в 1/8 финала визави из Португалии.

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