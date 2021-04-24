Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Китаец выиграл право защищать цвета Украины на Олимпиаде в Токио

24 апреля, 17:11

Олег Люлька Олег Люлька

Уроженец Пекина с украинским паспортом Коу Лей в Португалии завоевал олимпийскую лицензию в настольном теннисе – в Рио-2016 он уже был близок к медали

Коу Лей

Коу Лей / Фото: Reuters

33-летний украинец китайского происхождения Коу Лей завоевал лицензию на летнюю Олимпиаду в Токио в настольном теннисе. Это произошло на отборочном турнире в Португалии, в решающем матче которого Коу Лей обыграл представителя Румынии Рареса Сипоса со счетом 4:2 (11:9, 11:7, 11:9, 4:11, 5:11, 11:6).

Реклама

Читайте также: В Токио объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса за три месяца до Олимпиады

После выигрыша первых трех партий Коу Лей начал нервничать и получил желтую карточку, но собрался и довел поединок с румыном за путевку на ОИ до победы, сообщает Федерация настольного тенниса Украины.

Отметим, что Коу Лей родился в 1987 году в Пекине. В Украину переехал в 2005 году по приглашению донецкого клуба. Перед Олимпийскими играми-2008 получил украинское гражданство.

"Я родом из Пекина, у нас много центров, где можно заниматься спортом. С восьми лет я посещал спортивный зал, чтобы поиграть в настольный теннис, – рассказывал ранее "Сегодня" Коу Лей. – Мне нравилось, и я решил, что свяжу с этим свою жизнь. Правда, потом я вырос, поступил в университет и спорт отошел на второй план. Но как-то раз один друг предложил мне поиграть за украинский клуб... Если бы я выступал за Китай, я бы никогда не смог выступить на Олимпиаде, поскольку в сборной Китая по настольному теннису очень высокая конкуренция. А Украина дала мне шанс".

Добавим, что Коу Лей является бронзовым призером Европейских игр-2015 в Баку. На Олимпиаде-2008 в Пекине уже в первом раунде уступил сопернику из Конго, а на Играх-2016 в Рио прошел три этапа, проиграв в 1/8 финала визави из Португалии.

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

настольный теннис Олимпиада-2020 Коу Лей

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Я готова показаться вам без волос". Фото украинской гимнастки во время химиотерапииДругие
Горячая велосипедистка едва удерживает грудь рукой и смеется: фото
Горячая велосипедистка едва удерживает грудь рукой и смеется: фотоДругие
Похоже на угрозу из Крестного отца: Баюл попросили замолчать
Похоже на угрозу из Крестного отца: Баюл попросили замолчатьДругие
Спортсменка в мокром купальнике взорвала соцсети
Спортсменка в мокром купальнике взорвала соцсетиДругие
Суровое видео: Белодед показала, как расправлялась с соперницами на чемпионате Европы
Суровое видео: Белодед показала, как расправлялась с соперницами на чемпионате ЕвропыДругие
Злая Белодед после травмы от россиянки объяснилась за невыход на финал чемпионата Европы
Злая Белодед после травмы от россиянки объяснилась за невыход на финал чемпионата ЕвропыДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять